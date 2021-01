États-Unis: quand deux chiens découvrent la neige pour la première fois (vidéo)

À New York, Lisa et Rusty Hanafin sont les heureux propriétaires de deux golden retrievers âgés de huit mois, Harry Winston et Louis Vuitton. Ce week-end, après une violente tempête de neige, le couple a fait découvrir les joies de la neige à leurs chiens pour la première fois de leur vie. Dans une vidéo postée sur Youtube, on peut voir Rusty ouvrir une porte de sa maison donnant sur le jardin. D’abord perplexes, les deux chiens se demandent ce qu’ils doivent faire. Mais après quelques hésitations, ils se lancent avec entrain dans la neige, haute d’environ un mètre.

Visiblement heureux, Harry Winston et Louis Vuitton enchainent les sauts et profitent à fond de cette nouvelle découverte, rapporte RTL. Interrogé par le Daily Mail, Rusty Hanafin a expliqué qu’après avoir compris qu’ils ne risquaient rien dans « les sables mouvants blancs », les golden retrievers ont donné l’impression que c’était « la meilleure chose qu’ils aient jamais découverte ».

« C’était merveilleux de les voir jouer dans la neige – quand la neige tombait, ils levaient les yeux pour essayer de l’attraper – c’était incroyable. Ils pensaient que c’était merveilleux. Nous n’arrivions pas à les faire rentrer et il a fallu un sac de hot-dogs pour y parvenir », a ajouté sa femme Lisa. Un moment adorable qui redonne le sourire.