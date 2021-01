Bruxelles Ville 30: la colère gronde

La capitale est devenue la plus grande zone 30 d’Europe. Une mesure, contrôles renforcés à la clé, qui ne ravit pas l’ensemble des Bruxellois…

Depuis le 1er janvier, la vitesse maximale de 30 km/h est devenue la norme sur l’ensemble des voiries de la Région de Bruxelles-Capitale, à l’exception de quelques grands axes dits « structurants » où elle a été maintenue à 50 ou 70 km/h. Il s’agit certainement de la mesure la plus spectaculaire de « Good Move », le plan régional de mobilité approuvé en 2020 par le gouvernement bruxellois, dont l’objectif vise à faire de Bruxelles « une ville agréable et sûre, constituée de quartiers apaisés, reliés par des axes structurants intermodaux, et centrée sur des...