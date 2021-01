L’école autrefois en Belgique - Trois étoiles

On écrivait à la plume que l’on trempait dans les encriers faisant partie intégrante des bancs, on apprenait la discipline, le respect vis-à-vis des enseignants, on jouait aux billes, les garçons et les filles ne se trouvaient pas dans les mêmes classes, voire dans les mêmes écoles… C’était l’école d’autrefois chez nous, avec ses bons et ses moins bons côtés, racontée par le texte et de nombreuses illustrations. Nostalgie garantie !...