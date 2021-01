Les Foo Fighters, Bruce Springsteen et John Legend réunis à l’occasion de l’investiture de Joe Biden

La cérémonie d’investiture de Joe Biden se déroulera officiellement le 20 janvier prochain, devant le Capitole et sans public, mais en présence de quelques stars : Lady Gaga pour l’interprétation de l’hymne national et Jennifer Lopez pour une prestation musicale. Et pour célébrer l’événement, toutes les grandes chaînes de télévision américaines diffuseront en prime time une émission spéciale, « Celebrating America », organisée avec le Comité présidentiel en charge de l’inauguration.

Animée par l’acteur Tom Hanks, l’émission compte selon le New York Times de nombreux invités de prestige parmi lesquels Bruce Springsteen, John Legend ou encore les Foo Fighters, mais aussi Justin Timberlake, Demi Lovato et Jon Bon Jovi.

Les actrices Eva Longoria et Kerry Washington présenteront également des images de « jeunes œuvrant pour leur communauté », indique BFMTV.