Le prince Laurent bientôt indemnisé

Dix ans que le prince Laurent se bat de toutes ses forces au sujet de son contentieux avec la Libye ! Dix ans que cette situation lui ruine la santé et stresse toute sa famille. Ce vendredi, le frère du Roi doit être au plus près de rentrer dans son bon droit et de récupérer bientôt les près de 48 millions d’euros dus à son ASBL dissoute Global Sustainable Development Trust (GSDT). Pour autant que le conseil des ministres joue le jeu et notifie au Comité des sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU l’intention de l’État belge d’appliquer la décision de justice et de prélever la somme...