Attre et son rocher

Non loin d’Ath, dans le Hainaut, le château d’Attre (Brugelette) est décrit comme « l’un des plus authentiques témoins du XVIIIe siècle en Belgique ». Son parc classé vaut aussi le détour. On est d’abord interloqué par la présence de quatre grandes colonnes de pierre à l’entrée du domaine, deux de chaque côté de la route. Ces colonnes viennent du jubé de l’ancienne abbaye de Cambron, en ruine, qui se trouve aujourd’hui au cœur du parc Pairi Daiza, à quelques kilomètres de là. À Attre, la majesté des lieux séduit le visiteur. Ce château de plaisance, une grande et...