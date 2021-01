Sexe: se libérer des normes et diktats!

Et pourquoi ne pas vivre une sexualité à soi ? Pourquoi ne pas vivre une intimité libérée des normes de la société patriarcale et des injonctions liées au genre ? C’est ce que nous propose Laura Berlingo. Dans son livre « Une sexualité à soi », la gynécologue obstétricienne à l’hôpital de la Pitié-Salpetrière à Paris déboute tous les clichés liés à notre vie sexuelle. Elle s’attaque aux stéréotypes sexistes et toxiques, aux rapports de pouvoir et domination comme à la culture du viol. Souligne l’importance du consentement. Parle désirs, plaisirs et infections sexuellement transmissibles. Questionne le sacro-saint script sexuel « préliminaire — pénétration – éjaculation » comme la mythologie qui entoure la sexualité à la ménopause. Bouscule la famille. Repense la parentalité. Plaide pour l’auto-exploration. Défend une éducation sexuelle populaire, etc., etc. La liste est longue des sujets abordés. Vous l’aurez compris, la gynéco féministe que l’on connaît aussi pour ses podcasts et ses talk-shows avec les ados, aborde de très nombreux sujets avec légèreté et simplicité. Elle nous fournit les bases d’une réflexion qui peut nous amener à ce que la sexualité devienne un réel espace de liberté et d’égalité !

Notre sexualité n’est pas aussi libérée qu’on voudrait le croire. Bien des stéréotypes sexistes subsistent. Il faut absolument s’en libérer pour vivre sa sexualité ? « Pour de nombreuses personnes, la sexualité est considérée comme appartenant à la sphère de l’intime. Mais c’est oublier que la sexualité fait partie de la société ; elle est régie par des normes culturelles et sociales héritées de la société patriarcale. Dans mon livre, je propose d’interroger ces normes hétéro-centrées à visée reproductive qui traversent notre sexualité. Ensuite chacun.e choisit de rejeter ces normes ou de les accepter mais en toute conscience. Par exemple, une femme peut trouver désirable qu’un homme la plaque contre un mur et la prenne. Mais ce comportement sexuel masculin s’inscrit dans la culture du viol dont nous avons tous intégré les codes depuis notre enfance. Il faut se rendre compte qu’en France, chaque année 93.000 femmes déclarent avoir été victimes de viol ou de tentatives de viol et que dans 90 % la victime connaissait son agresseur. »

Les femmes subissent des normes sexuelles. Les hommes également. « Historiquement nous héritons d’une société de domination masculine et les normes sont plus limitantes et plus graves pour les femmes. Celles-ci sont soumises à des injonctions paradoxales. Elles doivent avoir une sexualité libérée mais ne pas avoir trop de partenaires. Elles doivent être de bonnes mères mais dès qu’elles ont accouché, elles doivent redevenir des compagnes séduisantes. J’aime bien prendre cette expérience qui demande aux hommes de commenter la tenue d’une femme dont la longueur de la robe varie. Aucune n’est bien ; trop longue signifie que la femme est trop prude ; trop courte fait d’elle une salope.