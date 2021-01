Michel Drucker a dû être hospitalisé sous une fausse identité

La célébrité n’est pas toujours facile à assumer et ça, Michel Drucker ne le sait que trop bien. C’est donc en connaissance de cause que l’année dernière, il a décidé de tout faire pour éviter que ne s’ébruite la nouvelle de son passage à l’hôpital.

La crainte des rumeurs

Dans une interview à Ciné Télé Revue, il révèle ainsi les termes de son passage en milieu hospitalier. « J'ai été hospitalisé à l'hôpital Georges Pompidou sous un autre nom », dit-il d’abord en précisant le nom du grand établissement parisien qui l’a accueilli. « Je ne voulais pas que les réseaux sociaux racontent que j'avais le Covid, ce qui n'était pas le cas ». En réalité, Michel Drucker devait en effet être opéré du cœur. « J’ai un cœur tout neuf, je respire dix fois mieux qu’avant », se réjouit-il aujourd’hui.

La convalescence n’a en tout cas pas été facile. Forcé de se reposer et de suspendre sa participation depuis septembre aux émissions de France Télévisions, Michel Drucker dit avoir perdu plus de 10 kilos et avoir connu « la souffrance, de même que les nuits sous morphine et antidouleur ». Il arrive toutefois en ce début 2021 au bout du tunnel : « Je vais être de retour au printemps, vacciné j’espère, sans masque, détendu avec les cinémas et les théâtres ouverts à nouveau », a-t-il confié lors de la dernière grande conférence de presse de France Télévisions, début janvier.