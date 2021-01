Cauet fait la fête sans masques, au mépris des règles sanitaires

Ce mercredi, c’était jour de fête du côté de NRJ ! Cauet et ses plus proches acolytes célébraient en grande pompe les 10 ans de leur groupe sur Youtube, avec au menu un gros gâteau pour l’occasion. Un évènement diffusé à la fois sur Youtube et sur Twitch, sans oublier une photo sur Instagram. Le problème, c’est qu’en plein contexte de crise, la joyeuse troupe est loin de donner l’exemple en termes de respect des mesures sanitaires. Un défaut que plusieurs internautes n’ont pas manqué de faire remarquer.

« Et vos masques ? »

Sur la photo, on peut ainsi voir pas moins de 11 personnes serrées les unes contre les autres devant le gâteau. Un chiffre bien supérieur à la limite des six personnes qui est toujours en vigueur en France. Mais cela ne s’arrête pas là puisqu’aucun des participants à la fête n’est masqué. Bref, autant dire que les gestes barrières ne sont pas respectés.