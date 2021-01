«Ninja Warrior» est visible à la télé mais aussi sur Google Earth

Pour les impatients et les curieux, voilà une occupation : retrouver les éléments du parcours de « Ninja Warrior » sur Google Earth. À la fin du mois de décembre un utilisateur a partagé sur Twitter une photo prise sur Google Earth avec comme légende : « Fun fact : l’installation de Ninja Warrior est visible sur Google Earth ». Effectivement, il est possible de reconnaître le plateau de l’émission posé sur l’esplanade de la Pantiero à Cannes. C’est là-bas que la production a installé son parcours depuis 2016, non loin du palais des festivals.

Le Huffpost a pris contact avec la production de TF1 qui était au courant de ce détail. « Nous avions remarqué en parcourant Google Maps mais cela ne nous a pas particulièrement influencé pour construire les parcours de cette année dans la mesure où l’on positionne déjà les obstacles avec des logiciels de vue de haut », a expliqué le directeur général adjoint de TF1, Frédéric Pedraza. Il est aussi possible de retrouver le parcours de 2018 grâce aux archives de Google Earth

Pour les futurs candidats qui pensaient y voir l’opportunité de s’entraîner avant, les parcours sont changés à chaque édition. Mais Manon Chapet, première femme a atteindre la finale de « Ninja Warrior » en 2019 livre tout de même ses conseils : « Les parcours et les obstacles changent chaque année donc le mieux à faire est de regarder des vidéos étrangères du programme pour découvrir les obstacles qui n’ont pas encore été testés en France et qui pourraient arriver lors des prochaines saisons ». Elle parle en connaissance de cause puisqu’elle est désormais devenue testeur d’obstacles pour l’émission.