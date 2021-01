Un appel à témoins a été lancé pour retrouver… une météorite qui s’est écrasée en Belgique

Ce vendredi matin vers 7h52, une météorite s’est écrasée en Belgique, entre Alost et Termonde. Elle a également été aperçue aux Pays-Bas et dans le nord de la France. Le passage du fragment de corps céleste a été capturé par les caméras de Bruxelles, Noordwijk et Oostkapelle du projet FRIPON (Fireball Recovery and InterPlanetary Observation Network). L’observatoire flamand Mira a également confirmé l’information, rapporte 7sur7.

L’astéroïde ne mesurerait que quelques centimètres de diamètres. Sa vitesse initiale a été évaluée à seulement 16,3 km/s et sa vitesse finale à 6 km/s. En vue de tenter d’en retrouver des débris, les chercheurs de l’Université de Liège ont lancé un appel à témoins. Les personnes qui vivent dans la zone d’impact sont invitées à scruter leur jardin à la recherche de morceaux de l’astéroïde, qui est toujours introuvable.

Il s’agit seulement de la septième météorite qui touche notre sol, ajoute 7sur7. Tombées du ciel, celles-ci permettent aux scientifiques d’étudier la composition des astéroïdes et d’en apprendre davantage sur l’histoire du système solaire.