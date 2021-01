Un coca positif au Covid-19 lors d’un test antigénique? Voici pourquoi c’est faux!

Ces derniers jours, la vidéo a fait un tollé sur les réseaux sociaux. Un pharmacien français aurait fini par démontrer que la crise du Covid ne serait rien d’autre qu’une supercherie ! La preuve : il a utilisé un test antigénique (disponible en France dans les pharmacies) et y a appliqué du coca. Il obtient alors un résultat positif au Covid-19. Or la boisson, aussi mauvaise soit-elle pour la santé, n’a clairement pas la maladie ! Sauf que le même pharmacien l’avoue depuis : il s’agissait d’une blague. Si les images sont vraies et qu’il n’y a pas de trucage, cette réaction est parfaitement expliquée par la science.

L’homme en question, face à la polémique, a depuis pris contact à l’AFP pour expliquer qu’il s’agissait d’une blague : « On déconnait entre potes. Je l’ai faite [la vidéo] parce que plein de patients à moi me disent 'Oui, il paraît que si on boit du coca-cola on a le Covid' […] J’ai fait le test et je l’ai envoyé à un groupe comme ça et puis ils ont dû l’envoyer à des amis à eux et c’est parti comme ça », explique-t-il. Après avoir vu plusieurs théories du complot à ce propos, il a également tenu à faire une deuxième vidéo pour être clair sur le fait que « c’était parti sur une rigolade entre copains ».