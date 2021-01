À la télé ce soir : «Le Grand Cactus» et «Envoyé spécial»

Jérôme de Warzée et toute sa bande animent le « Grand Cactus ». Si le décor du plateau a changé, la bande de comédiens reste la même, pour décortiquer l'actualité belge et internationale sous le prisme de l'humour. Au programme : des parodies, des billets d'humeur et bien d'autres séquences.

• Entrepôts, un univers impitoyable

• Parler pour ne plus frapper

• Les bruits de la discorde

• Ma vie de navigateur

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Appaloosa », à 21h05 sur France 3 - Trois étoiles

Cela fait des décennies qu’on nous présente la mort du western comme un fait accompli, mais tant qu’il y aura des œuvres d’une qualité aussi rare, le genre gardera au moins une petite place au soleil dans l’univers californien. Mise en scène précise, dialogues subtils et humour circonstancié figurent au programme de ce jubilatoire film d’hommage aux grands classiques.

« Les Municipaux, ces héros », à 21h15 sur C8 - Trois étoiles

Évidemment, cette caricature totalement irrévérencieuse et hilarante de la France administrative profonde n’a pas fait l’unanimité, tant elle est parfois criante… de vérité. Et pour nous, les voisins du Nord ? Sans commentaire. À signaler qu’une suite sous-intitulée « Trop c’est trop ! » est apparue sans tarder à l’initiative des mêmes « Chevaliers du fiel ».

« Bastille Day », à 20h30 sur RTL-TVI - Deux étoiles

L’auteur de « Eden Lake » et de « La Dame en noir », plutôt appréciés par les amateurs du genre, abandonne l’horreur au profit du thriller antiterroriste avec ce récit qui met Paris en émoi. Pas de chance : en France, le titre est sorti le 13 juillet 2016 et a été retiré de l’affiche dès le lendemain du sanglant attentat de Nice. Une série B assez classique, mais réussie sur le plan technique, efficace, sans relâche et même avec un brin d’humour.

« Survivor », à 20h55 sur 13ème Rue - Deux étoiles

On replonge dans le suspense d’espionnage classique, façon « Les trois jours du Condor », sur fond de terrorisme et de scandale boursier, et on n’a pas épargné les grosses ficelles, ce qui n’a pas manqué d’attiser la critique. Plutôt paradoxal à une époque où les caprices de Donald Trump ne cessaient déjà d’engendrer les pires inquiétudes ! La tête d’affiche, elle, est partagée entre Milla Jovovich et Pierce Brosnan, ce dernier dans un contre-emploi exactement à l’image de Max von Sydow dans le film susmentionné de Sydney Pollack.

« De l’autre côté du lit », à 21h15 sur TMC - Deux étoiles

Tiré d’un roman d’Alix Girod de l’Ain, la belle-fille de Robert Laffont. Le trait est caricatural et le propos improbable. Le résultat est pourtant charmant, à l’image évidemment de Sophie Marceau.