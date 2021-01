Les obsèques de Nathalie Delon ont eu lieu sans Alain Delon

Triste journée hier dans le quartier latin de Paris. Les funérailles de Nathalie Delon (Francine Canovas de son nom de jeune fille), décédée il y a une semaine d’un « cancer rapide », ont eu lieu dans l’église Saint-Germain-des-Prés. Seule la famille et les proches étaient invités à rendre un dernier hommage à l’actrice et réalisatrice mais l’un des membres les plus importants de la famille n’était pas là : Alain Delon. Pour son fils, Anthony, il s’agissait tout simplement d’une mesure de précaution.

Ne pas prendre de risque

Selon la famille, Alain Delon est particulièrement attentif au danger encouru avec le coronavirus. Âgé de 85 ans, il a subi un AVC en 2019 et figure parmi les personnes les plus à risque face au Covid-19. C’est donc pour des raisons de sécurité sanitaire qu’Alain Delon ne s’est pas rendu à l’église Saint-Germain-des-Prés ce mardi.

Cela n’enlève rien au chagrin qui l’habite. Même si leur mariage n’a duré que cinq ans dans les années 1960, Alain et Nathalie Delon sont restés proches. Elle a d’ailleurs gardé son nom de famille pour la scène. Ils ont également passé le réveillon de Noël du mois passé en famille ensemble. « Je suis très triste. J’ai de la peine aussi pour mon fils et mes trois petites-filles. C’est très dur de perdre une mère, comme une grand-mère », confiait Alain Delon à l’AFP suite à l’annonce de la mort de son ex-épouse. « Nathalie a été ma première femme et la seule Mme Delon ». Les cendres de Nathalie Delon seront dispersés en Jamaïque, selon ses dernières volontés.