Le nouveau James Bond tellement repoussé que des scènes doivent être retournées

Les fans meurent d’impatience de voir le prochain James Bond. D’abord prévu pour début 2020, il a été repoussé encore et encore. Un fait un peu paradoxal quand on sait que le film s’appelle « Mourir peut attendre ». Maintenant prévu pour le 6 octobre prochain, le long-métrage a encore un problème à résoudre : les sponsors sont très mécontents. Ils ont financé le film pour que leurs produits y figurent, mais avec presque deux ans de décalage, certaines scènes sont dépassées. D’après une information dévoilée par The Sun, ils demandent donc à ce que ces passages soient tout simplement refaits.

Ils veulent revoir la couleur de leur argent

Parmi ces mécontents, on trouve en premier lieu Nokia. La marque estime que ses produits, utilisés par James Bond, ont bien changé depuis le tournage de 2019 et n’imagine pas les spectateurs être emballés par ceux-ci en regardant le film en 2021. Pour parer à ce défaut, Nokia exige que la production refasse toutes les scènes qui comportent des objets technologiques pour que ceux-ci soient au top de l’innovation.

Si ce n’était que Nokia, cela irait encore, mais il n’y a pas que ça ! La marque de montre de luxe Omega se plaint de voir son ancien modèle apparaître à l’écran, tout comme Adidas avec ses équipements sportifs. Eux aussi demandent à ne pas être oubliés, au vu de l’argent qu’ils ont investi dans le tournage. Leur but étant de rentabiliser ces coûts par les achats des spectateurs tentés par leurs produits, il est intolérable pour eux qu’il en soit autrement.