Gad Elmaleh et Kev Adams organisent ce soir un spectacle inédit en ligne

C’est un show d’un nouveau genre qui va avoir lieu ce samedi sur la toile. Depuis quelques temps, Gad Elmaleh et Kev Adams préparent leur retour sur scène et qu’importe que le coronavirus soit toujours là. Mais pour respecter les règles sanitaires, il a fallu adapter un peu l’accueil du public. C’est ainsi que leur nouveau spectacle aura lieu non pas directement devant celui-ci mais sur internet.

Une brochette de treize humoristes

Faire du stand-up en ligne nécessite néanmoins quelques changements par rapport à un rendez-vous normal de stand-up. Au lieu d’aller à la billetterie, il faudra se rendre sur le site gigson.live et payer 14,90€. Dès lors, le spectateur aura accès à la transmission de la vidéo en ligne et pourra profiter d’un grand moment de détente avec les deux humoristes. Le top départ est prévu pour 21h et est censé durer environ 90 minutes. Le spectacle sera filmé depuis la salle de Kev Adams à la rue Saint-Denis de Paris, le Fridge Comedy Room.

Pour attirer le plus de monde possible, Gad Elmaleh et Kev Adams ont mis les bouchées doubles. Outre eux deux, pas moins de treize humoristes seront présents pour l’événement afin de redonner le sourire au public en ces temps difficiles. Parmi eux, on trouvera Elie Semoun, Amelle Chahbi, Hakim Jemili, etc. « Il s'agit d'un vrai plateau d'artistes que le public va pouvoir découvrir comme s'il était dans la salle » explique un porte-parole du projet à l’AFP. Pour ne pas avoir une atmosphère bizarre où les blagues s’enchaînent mais ne déclenchent aucun rire dans la salle, une vingtaine de personnes seront sur place, une sorte de « faux public ». Question de combler le manque. En ligne par contre, les fans de Gad Elmaleh et Kev Adams peuvent venir nombreux, il n’y a aucune restriction de ce point de vue-là. Au moins un avantage comparé à la période hors-pandémie où cela n’est pas possible.