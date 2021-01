Le mouvement antiraciste Black Lives Matter nominé pour le prix Nobel de la paix

S’il y a bien un événement qui a marqué l’année 2020 à part le Covid-19, c’est le soulèvement populaire contre le racisme à travers le monde. C’est en ce sens que le député norvégien socialiste Petter Eide a proposé de soumettre à la fondation Nobel la candidature du mouvement Black Lives Matter, créé en 2013 mais ayant pris son essor suite à la mort de George Floyd, pour le prix de la paix.

Verdict attendu en octobre

Pour justifier sa proposition, Petter Eide a précisé que le mouvement Black Lives Matter a permis une grande avancée à propos du débat sur l’injustice raciale, que ce soit aux Etats-Unis ou ailleurs. La candidature a été acceptée puisqu’il fait partie des quelques dizaines de milliers de personnes à pouvoir faire cette démarche, au même titre que d’autres parlementaires ou scientifiques. Cette annonce a lieu la veille de la date butoir pour rendre les candidatures à la Fondation Nobel. En temps normal, celles-ci sont gardées secrètes, mais il arrive que certains choisissent de rendre public leurs propositions.

Cela permet par exemple cette année de savoir que le mouvement Black Lives Matter aura de sérieux concurrents face à lui pour succéder en octobre au Programme alimentaire mondial (PAM). On peut par exemple citer le trio d’opposantes russes au président Loukachenko, dont Svetlana Tikhanovskaïa, plusieurs organisations investies dans les efforts de vaccination (Cepi et Gavi) ou pour la liberté de la presse (RSF et le CPJ), ou encore le réseau international de « fact-checkers » IFCN. D’autres figures plus controversées ont également été proposées. C’est le cas de Julian Assange et de Donald Trump.