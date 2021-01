Voici Barbara Pravi, l’artiste qui représentera la France à l’Eurovision (vidéo)

Les Français tiennent leur candidate pour le concours Eurovision de la chanson ! C’est au cours de l’émission « Eurovision France : c’est vous décidez », diffusée samedi soir sur France 2, que Barbara Pravi a conquis les cœurs avec l’interprétation tout en douceur de son titre « Voilà ».

La jeune auteure-compositrice a été choisie parmi 12 candidats par les téléspectateurs et un jury de dix personnalités : Amir, Marie Myriam, Natasha St-Pier, Duncan Laurence (tous les quatre ont participé à l’Eurovision), Chimène Badi, Michèle Barnier, André Manoukian, Agustin Galiana, Élodie Gossuin et Jean-Paul Gaultier.

Barbara Pravi, 27 ans, a déjà de l’expérience dans le domaine du concours européen de la chanson. En effet, comme le rappelle BFMTV, la jeune femme a coécrit « Bim Bam Toi » et « J’imagine », les deux dernières chansons présentées respectivement pas Carla et Valentina lors des derniers concours Eurovision Junior. Et le titre « J’imagine » avait permis à la France de remporter la compétition en 2020.