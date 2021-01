Vive émotion pour Barbara Pravi, candidate pour la France à l’Eurovision: «J’ai eu un trou noir»

Lauréate de l’émission « Eurovision France : c’est vous qui décicez », Barbara Pravi est la candidate française au concours Eurovision de la chanson qui aura lieu le 22 mai prochain aux Pays-Bas. Choisie par le public et par un jury de dix artistes présidé par Amir, l’auteure-compositrice de 27 ans partait favorite. Pourtant, elle a eu du mal à se remettre de sa victoire.

« J'ai un petit peu de mal à réaliser [...] C’est très nébuleux pour moi », a déclaré Barbara Pravi au Parisien, juste après avoir été désignée représentante de la France. Sous le choc, la jeune artiste a d’ailleurs oublié comment s’est passée sa prestation devant le jury : « Pour moi, il y a eu l'avant, qui était hyper angoissant car nous étions tous en train de réfléchir, même si on assistait aux prestations des autres dans le public. J'avais l'impression d'avoir oublié mon texte. Puis l'après, une fois que je suis sortie de scène. Entre les deux, j'ai eu un trou noir, je ne me souviens plus de ma prestation. Je peux juste dire qu'elle était intense, elle m'a coûté de l'énergie, mais dans le bon sens… Je sais que j'ai donné ».

Et en effet, son interprétation de son titre « Voilà » a séduit tout le monde. Celle qui écrit régulièrement pour d’autres artistes (notamment Yannick Noah et Julie Zenatti, entre autres) préparait sa prestation depuis de longues années. « Je m'y prépare depuis six ans, rien que l'année dernière je n'aurais jamais accompli cela, je n'étais pas prête, je n'en étais pas capable », a-t-elle expliqué. Ne dit-on pas « Le travail est la clé du succès » ?