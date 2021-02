Le scénariste des «Simpsons», Marc Wilmore, décède du Covid-19

Il n’avait que 57 ans mais plusieurs comorbidités l’avaient rendu vulnérable. Affaibli, Marc Wilmore a attrapé le Covid-19 et a rendu l’âme ce 30 janvier. Ainsi disparaît l’un des plus importants scénaristes des « Simpsons ». Il avait pour cela reçu près d’une dizaine de nomination aux Primetime Emmy Award, dont une récompense acquise pour l’épisode « Eternal Moonshine of the Simpson Mind ».

« Un grand homme irremplaçable »

C’est son frère, Larry Wilmore qui a rendu publique l’annonce. « Mon cher, cher frère, Marc Edward Wilmore, est décédé la nuit dernière en combattant le Covid et d’autres maux qui lui ont causé de la douleur pendant de nombreuses années », déclare celui qui est également un présentateur célèbre à la télévision américaine.

L’écrivain Michael Price, qui a aussi travaillé sur les « Simpsons », a tenu à faire un message sur Twitter pour saluer la carrière de son collègue : « Un autre grand talent est décédé trop tôt. J’ai eu le privilège de collaborer avec Marc Wilmore sur trois shows (PJs, Simpsons, FIFF) pendant la plupart des 23 dernières années et il était LA personne la plus drôle dans chaque pièce. Et un grand homme. Il est irremplaçable. Repose en paix mon ami ».