Quand les Simpson dressent une liste des 50 pires décisions prises par Donald Trump

« Treehouse of Horror XXXI », l’épisode spécial Halloween des Simpson sera diffusé le 18 octobre prochain sur la chaîne Fox. Dans celui-ci, les créateurs ont imaginé une liste de « 50 raisons pour lesquelles réélire Donald Trump serait terrifiant », rapporte BFM TV. Dans un extrait diffusé par Variety, on peut en effet découvrir Homer Simpson dans un isoloir, hésitant avant de voter. Lisa débarque alors et lui dit « Papa, comment as-tu pu oublier tout ce qui s’est passé ces quatre dernières années ! ».

Des arguments défilent ensuite, allant de « a appelé les suprémacistes blancs des ’gens bien’ », « a traité les Mexicains de ‘violeurs’ », « a détruit la démocratie », « a mis des enfants en cage », « a dit d’avaler de l’eau de Javel », à « veut un troisième mandat » et « a corrompu le Congrès ».

Il arrive souvent que les Simpson réunissent à anticiper ce qu’il va se passer dans le futur, comme cela avait notamment été le cas avec la pandémie de coronavirus ou quand ils avaient imaginé Donald Trump devenir président, dans un épisode sorti en 2000. Une prédiction que les créateurs auraient préféré ne pas voir se réaliser, ouvertement anti-Trump, rapporte BFM TV.