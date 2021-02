Jambon cuit: trop rose pour être honnête

Issu de la charcuterie industrielle, il présente des risques pour notre santé. D’où l’idée de préférer un jambon plus pâle, mais plus cher et moins appétissant.

Le jambon « rose » continue de faire parler de lui. Et c’est sa belle couleur rosée, admise par tous comme un gage de saveur, qui est directement en cause. Pour l’obtenir, pas de miracle, les grands fabricants de jambon utilisent des additifs, les fameux E249 à E252, avec un champion : le nitrite de sodium E250 désormais très surveillé par les différentes autorités de santé. Le nitrite contenu dans les jambons, mais aussi les boudins, les saucisses, les rillettes, les lardons, le bacon est accusé de favoriser le cancer colorectal et de l’estomac. Un vrai danger quand on sait...