La Belgique représentée à Miss Univers par Dhenia Covens (photo)

C’est sur Instagram que Dhenia Covens a annoncé la nouvelle, apparaissant dans une grande et élégante robe rouge et auréolée d’une couronne. Manifestement très fière, sa story répertorie un nombre incalculable de messages d’encouragements pour qu’elle fasse gagner à la Belgique le titre tant convoité.

Pour l’instant, près de 66 pays ont confirmé l’envoi d’une représentante au concours Miss Univers, toutes âgées entre 18 et 28 ans. Parmi elles, on retrouve notamment Clémence Botino, sacrée Miss France 2020 et originaire de Guadeloupe. Seront également présentes Andrea Meza, qui a obtenu la deuxième place à Miss Monde 2017, et Asya Branch, couronnée Miss USA 2020. La cérémonie devrait avoir lieu en avril ou mai, avec une date qui pourrait être encore modifiée à cause de la pandémie.