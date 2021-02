Billie Eilish annonce que son nouvel album est «presque fini»

« Almost done », a écrit mercredi Billie Eilish sur son compte Instagram, en légende d’une photo où on la voit dans un studio. Traduisez sa petite phrase par « Presque fini », et vous aurez vite compris que la jeune star de 19 ans parle de son prochain album.

Pas de date de sortie ni de titre, mais on sait déjà que ce deuxième opus contiendra 16 titres qui « sonnent parfaitement » comme Billie Eilish le désirait. L’artiste américaine travaille sur cet album depuis un moment, après avoir sorti son tout premier, « When We All Fall Asleep, Where Do We Go » en 2019. Un disque qui avait été un énorme succès, avec des titres comme « Bad Guy » ou « When The Party’s Over ».