La ville d’Amsterdam ferme des écluses pour transformer les canaux en patinoire

Comme de nombreux autres pays, les Pays-Bas sont actuellement touchés par une vague de froid et de fortes gelées. Alors pour remonter le moral de ses habitants en cette période de crise sanitaire, Amsterdam a décidé d’en profiter, rapporte 7sur7.

La ville a en effet décidé de fermer quelques écluses et interdire la navigation sur une partie de ses canaux à partir de ce samedi 6 février, pour créer une patinoire géante naturelle. L’occasion pour les habitants de venir se détendre et s’amuser sur les canaux gelés. L’initiative avait déjà été mise en place en 2018 et avait permis aux Néerlandais de patiner dans la ville.