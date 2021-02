The Voice: le détail discret mais très coquin dans la loge de Marc Lavoine (photo)

Ce samedi soir, il y a eu des grandes voix sur TF1, de la compétition, et même des tensions entre coachs. Et à la fin de la soirée, le tout s’est clôturé par un « after » faisant le bilan et montrant les coulisses de l’émission. C’est justement lors de cette découverte tardive des loges des stars qu’un détail, visible à peine deux secondes sur la table de Marc Lavoine, a attiré le regard de téléspectateurs manifestement encore très observateurs et peu endormis.

« Grosse ambiance »

Sur cette table, on voit en effet une banane et deux clémentines. Pas grand-chose d’être extraordinaire, si ce n’est que la banane est relevée vers le haut, trônant à la verticale au-dessus des clémentines disposées harmonieusement autour. Les téléspectateurs qui ont remarqué ce détail n’en ont pas cru leurs yeux, et pourtant la scène est bel et bien authentique, sans trucage. La mise en scène est explicitement sexuelle, surtout que la banane est à moitié consommée, juste assez pour la placer parfaitement dans cette position.

Sur les réseaux sociaux, cela fait beaucoup rire. « Eh beh, ça s’amuse bien avec les fruits dans les loges », commente un internaute. « Toujours la banane Marc Lavoine », blague un autre. « Grosse ambiance dans la loge de Marc Lavoine », fait remarquer un journaliste du Figaro sur Twitter. Est-ce que la mise en scène a été voulue par le chanteur ou par une autre personne en coulisses ? L'histoire ne le dit pas, mais elle a permis de donner le sourire à plusieurs fidèles de l’émission.