La Louvière : avec sa technique d’épandage étonnante, cet ouvrier communal fait le buzz (vidéo)

La Belgique a une nouvelle fois démontré qu’elle méritait totalement son titre de pays du surréalisme. En sortant de chez eux ce lundi 8 février, les Belges ont découvert un paysage enneigé et verglaçant. Pour éviter des situations dangereuses, les épandeuses étaient de sortie, dispersant du sel sur les routes.

Pourtant, à La Louvière, c’est une scène insolite qui a attiré l’attention des habitants. Hier matin, alors qu’ils déblayaient leur trottoir ou se mettaient en route prudemment, les riverains de l’avenue Gambetta, dans le centre-ville de La Louvière, ont assisté à un événement inédit. Installé à l’arrière dans la benne d’un camion de la ville, un ouvrier communal répandait du sel… à la main ! Faute d’épandeuse disponible, il semblerait que l’homme ait tout simplement voulu rendre service aux citoyens et trouvé une alternative, certes surprenante, rapporte SudInfo. Il était heureusement équipé de gants.

Diffusée sur les réseaux sociaux, la vidéo a immédiatement fait le buzz. La technique ahurissante et son manque d’efficacité ont provoqué l’hilarité des internautes. Jacques Gobert, le bourgmestre de La Louvière, a quant à lui réagi en indiquant que l’idée venait du travailleur. « Je crois que cet ouvrier a voulu bien faire, son initiative partait d’une bonne intention. Nous l’avons toutefois stoppée dès que nous en avons été avertis. L’ouvrier avait mis en danger sa sécurité et celle des autres, avec cette pratique qui date du siècle passé. Nous n’en sommes pas à des sanctions, l’ouvrier ayant agi dans l’intérêt général, certes maladroitement. Nos épandeuses sont en route tous les jours en cette période et elles doivent gérer quelque 425 kilomètres de voirie au niveau du salage ». Il a en tout cas eu le mérite de redonner le sourire aux Belges en cette période compliquée.