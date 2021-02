Des vaccins russes ou chinois seront-ils distribués dans l’Union européenne?

Le Spoutnik V de Moscou est efficace à plus de 90 % et il devrait être agréé prochainement par l’Agence européenne du médicament.

Face aux problèmes d’approvisionnement en vaccins qu’elle rencontre depuis quelques semaines, l’Union européenne pourrait-elle se tourner vers les vaccins russes ou chinois ? La question paraissait déplacée il y a un mois, elle ne l’est plus.

La Russie, en particulier, marque des points. « The Lancet », publication médicale des plus sérieuses, a publié la semaine passée une étude sur l’efficacité du vaccin Spoutnik V, qui atteint 91,6 %. Pour l’expert belge Jean-Michel Dogné, de l’UNamur, c’est remarquable et même mieux que les...