La princesse Eugénie a donné naissance à un petit garçon

Heureuse nouvelle pour la famille royale britannique qui s’agrandit ! Depuis ce mardi 9 février, la princesse Eugénie, petite-fille de la reine Élizabeth II, et son mari Jack Brooksbank sont les parents d’un petit garçon, dont le prénom n’a pas encore été dévoilé.

« Son Altesse Royale la Princesse Eugénie a accouché en toute sécurité d’un fils aujourd’hui, 9 février 2021, à 8 heures 55 à l’hôpital Portland. Jack Brooksbank était présent », peut-on lire sur le compte Twitter officiel de la famille royale. Un communiqué du palais de Buckingham a ajouté : « La Reine, le Duc d’Edimbourg, le Duc d’York, Sarah, la Duchesse d’York et Monsieur et Madame George Brooksbank ont été informés et sont ravis de la nouvelle. Son Altesse Royale et son enfant vont bien », rapporte RTL.

11ème dans l’ordre de succession, le bébé pesait 3,6kg à la naissance. Pour célébrer sa naissance, ses parents ont également partagé une photo en noir et blanc de leurs mains croisées sur le compte Instagram d’Eugénie.