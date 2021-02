Britney Spears réagit au documentaire évoquant carrière et sa mise sous tutelle par son père

Cela fait un petit temps que les fans de Britney Spears sont inquiets pour la chanteuse à cause de sa mise sous tutelle par son père Jamie. Ils avaient d’ailleurs lancé le mouvement #FreeBritney. Un nouveau documentaire, intitulé « Framing Britney » et produit par le New York Times, a une nouvelle fois mis le feu aux poudres.

Durant près de deux heures, le film raconte le début de carrière de Britney Spears, son ascension fulgurante, l’acharnement des médias, ses déclarations concernant sa santé mentale, sa descente aux enfers et sa mise sous tutelle par son père en 2008. Suite à la diffusion du documentaire, la chanteuse, qui se bat pour retrouver sa liberté, s’est exprimée, rapporte RTL.

« Je ne peux pas croire que cette performance de « Toxic » date d’il y a trois ans!!! J’adorerai toujours être sur scène… mais je prends le temps d’apprendre et d’être une personne normale. J’adore tout simplement profiter des choses simples de la vie de tous les jours ! Chaque personne a son histoire et son point de vue sur les histoires des autres ! Nous avons tous tellement de belles vies différentes et lumineuses ! N’oubliez pas, peu importe ce que nous pensons savoir sur la vie d’une personne, ce n’est rien comparé à ce que la personne réelle vit derrière l’objectif », a-t-elle écrit sur Instagram en légende d’une ancienne performance.