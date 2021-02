L’Opel Mokka-e: une nouvelle vie 100% électrique

Opel en a assez qu’on reproche à ses modèles leur manque d’inspiration esthétique, et veut que ça se sache ! Ce Mokka est donc le point de départ d’une nouvelle ère pour le constructeur. Et, à notre époque, qui dit nouvelle ère dit évidemment… électrique.

Le nom Mokka n’est pas inconnu chez Opel, puisque jusqu’à l’an dernier, il désignait, affublé du suffixe X, un petit SUV très propre sur lui. Signe des temps, le X qui soulignait le côté aventurier du SUV s’est mué en « e », nettement plus vendeur aujourd’hui. Mais derrière ce changement rhétorique se cache surtout un tout nouveau véhicule. Caractéristique la plus remarquable ? C’est bien sûr la face avant flambant neuve, où les phares (full leds et adaptatifs sur les finitions haut de gamme) sont intégrés d’un bloc avec la « calandre » (en fait, un élément de...