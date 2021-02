Angelina Jolie: «Je n’ai aucune compétence pour être mère au foyer»

La star avec quatre de ses six enfants, en octobre 2019 à Londres. - Isopix

Pour Angelina Jolie, l’heure est aux confidences dans les pages d’un célèbre magazine de mode. Si elle adore ses six enfants, elle avoue ne pas être une maman « traditionnelle ». Depuis son divorce d’avec Brad Pitt prononcé en 2019, la star a la garde partagée de Maddox, 19 ans, Pax, 17 ans, Zahara, 16 ans, Shiloh, 14 ans, et ses jumeaux, Vivienne et Knox, 12 ans. Mais l’ex de l’acteur réalise qu’elle leur donne du fil à retordre, bien malgré elle. « J’ai l’impression que je n’ai aucune compétence pour être une mère au foyer. J’y arrive tant bien que mal parce que mes...