Invité par différents médias, l’un des braqueurs de Kim Kardashian choque les téléspectateurs

Au début du mois d’octobre 2016, Kim Kardashian avait fait le voyage jusqu’à Paris pour assister à la Fashion Week. Mais alors qu’elle se trouvait hôtel particulier du VIIIe arrondissement, la star américaine avait été victime d’un cambriolage alors qu’elle se trouvait sur place. Des bijoux et des téléphones portables avaient été dérobés à la jeune femme, qui a été traumatisée par l’épisode, à hauteur de 9 millions d’euros. Elle avait également été attachée et baillonnée.

Quelques mois plus tard, les cinq auteurs du cambriolage avaient été identifiés et interpellés grâce à la Brigade de répression du banditisme à Paris, rapporte Le Figaro. L’un d’eux était Yunice Abbas. Lors de son procès durant l’été 2017, le sexagénaire avait reconnu sa culpabilité et avait avoué qu’il regrettait les faits commis. Il est désormais en liberté provisoire depuis la fin de l’année 2018 à cause de problème de santé, en attente de son jugement.