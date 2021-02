Inédit dans The Voice: Loïc Nottet envoie sa candidate… dans une autre équipe (vidéo)

Ce mardi soir, c’était la première des duels dans The Voice Belgique. Un moment redouté par les coachs qui devaient choisir à la fin de chaque prestation qui des deux candidats ira ou pas aux lives. Un crève-cœur que Loïc Nottet n’a pas voulu subir lors de son tout premier duel. C’est pour cela qu’il a osé faire un véritable coup de théâtre.

« Ne pleure pas parce que j’ai une surprise pour toi »

C’était alors au tour de deux de ses chanteuses, Joséphine et Khadija, de s’affronter en interprétant « Friends » d’Anne-Marie et Marshmello. À la fin de la chanson, tous les coachs sont d’accord : le niveau est au rendez-vous. La performance divise le jury qui est tiraillé lorsque Maureen Louys demande de prendre parti pour l’une ou l’autre. Mais de l’avis général, les deux méritent d’aller plus loin.

Une réflexion qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd du côté de Loïc Nottet. Après avoir loué la prestation de deux jeunes filles, il finit par garder Joséphine dans son équipe. Mais alors que Maureen Louys félicite déjà haut et fort la gagnante du duel, le chanteur l’interrompt avec un mélange d’humour et d’autorité. « Non Maureen, tu te tais, non non non, je n’ai pas fini », a-t-il crié, alors que la présentatrice rappelle que son choix est rédhibitoire. « Khadija je t’adore, et pour moi, tu es une star. Ne pleure pas parce que j’ai une surprise pour toi… Parce que, moi, je prends la décision de t’envoyer dans une autre équipe », dit-il avant de se retourner et d’appuyer sans prévenir sur le buzz de B.J. Scott, comme si elle avait décidé d’elle-même de lui voler son talent. Un geste qui la surprend et qui ne manque pas de la faire rire.