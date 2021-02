Taylor Swift dévoile la nouvelle version de «Love Story», avant son remake de l’album «Fearless» (vidéo)

Comme elle l’a confié à « Good Morning America » puis sur Twitter, la sortie d’aujourd’hui n’est en réalité qu’un avant-goût de la refonte de son ancien album « Fearless » (d’où provient le titre « Love Story »). La chanteuse a d’ores et déjà précisé le contenu de son nouveau bijou. « Je suis ravie de vous annoncer que ma nouvelle version de Fearless (Taylor’s Version) est terminée et qu’elle vous parviendra bientôt. Il contient 26 chansons dont 6 inédites. Love Story (Taylor’s Version) sortira ce soir », a écrit la star ce jeudi sur Twitter. Pour l’instant, il n’y a donc pas de date de sortie pour cet album mais les fans croient avoir décelé un message codé dans les publications de la chanteuse et selon celui-ci, cette sortie serait fixée au 9 avril. Une annonce à prendre avec des pincettes donc.

Ce jeudi soir, à minuit heure américaine, les fans de Taylor Swift seront aux aguets pour écouter la nouvelle monture de l’un de ses titres les plus célèbres, « Love Story ». La star a officialisé cette sortie ce matin lors de l’émission « Good Morning America ». Une annonce au timing parfait, juste avant la fête de la Saint-Valentin. Mais ce n’est qu’un début puisque la plus grosse surprise n’arrive qu’après.

Ce nouveau projet de Taylor Swift est directement lié à son départ en 2018 de son ancienne maison de disques, Big Machine. Elle a alors rejoint Universal Music, avec lequel elle a sorti trois albums, dont « Folklore » en juin dernier et « Evermore » il y a deux mois. Ne pouvant récupérer les droits sur ses productions précédentes, elle a donc décidé de les réenregistrer, ce qu’elle a le droit de faire depuis le 1er novembre dernier pour cinq albums (« Taylor Swift », « Fearless », « Speak Now », « Red », et « 1989 »). Un pied de nez à Big Machine qu’elle voit comme une reprise en main de son patrimoine musical. « J’ai récemment commencé à ré-enregistrer ma musique la plus ancienne, et cela s'avère déjà à la fois excitant et créatif », a-t-elle déclaré fin 2020 en promettant « beaucoup de surprises en stock » pour ses fans.