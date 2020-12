Taylor Swift surprend une nouvelle fois ses fans avec un nouvel album inattendu

« Depuis que j’ai 13 ans, j’ai hâte d’avoir 31 ans car c’est mon chiffre porte-bonheur à l’envers, c’est pourquoi je voulais vous surprendre avec ça maintenant », a écrit la chanteuse américaine, qui fêtera donc ses 31 le 13 décembre prochain, sur Instagram jeudi dans l’après-midi. Et le « ça » dont elle parle n’est autre qu’un neuvième album, intitulé « Evermore » et qui sera « la sœur » de son dernier disque « Folklore », sorti en juillet dernier.

« Pour dire les choses clairement, nous ne pouvions pas nous arrêter d’écrire des chansons. Pour essayer de le dire de façon plus poétique, on a l’impression que nous étions à l’orée des bois folkloriques et que nous avions le choix : soit nous retournions en arrière, soit nous nous enfoncions plus loin dans la forêt de cette musique. Nous avons choisi d’aller plus loin », a encore expliqué Taylor Swfit dans les différents posts de son annonce surprise.

L’édition standard de « Evermore » comprendra 15 titres, dont « Willow » qui a été dévoilé, avec son clip, ce vendredi matin à 6h sur Youtube. Pour les plus fans de Taylor Swift, une édition deluxe est également disponible en précommande, avec deux titres bonus.