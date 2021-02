L’astuce de Trump pour vivre à Mar-a-Lago: devenir… «employé»!

La tension est grande à Palm Beach depuis le 20 janvier dernier. En cause : après son départ de la Maison-Blanche, Donald Trump ne voulait pas s’installer dans son building de New York, ville où il a pourtant grandi, mais sous le soleil de Floride, dans sa somptueuse villa de Mar-a-Lago. Le problème, c’est que ce site a le statut de club, un titre que Donald Trump a voulu et a pu acquérir en 1993 grâce à un accord avec ses voisins, avec comme contrepartie de ne pas pouvoir y habiter plus de x jours par an. Maintenant, voilà qu’il veut y résider de façon permanente et pour arriver à ses fins, il compte bien user de toutes les astuces, y compris s’il doit pour cela passer du titre de président à celui… d’employé !

Donald Trump, « maire d’une ville Mar-a-Lago »

Selon son avocat, John Marion, cette fonction pourrait en effet représenter une solution légale pour que Donald Trump puisse ne pas tenir compte de la forte opposition de ses voisins à son installation. Dans la loi américaine, il est dit que l’« employé » d’un lieu est « toute personne travaillant généralement sur site pour l'établissement et inclut les propriétaires, associés, et associés à responsabilité limitée ». D’après John Marion, Donald Trump pourrait donc acquérir ce statut en vertu de sa gestion du site de Mar-a-Lago. « Il surveille la propriété, évalue les employés, fait des suggestions pour améliorer le fonctionnement du club, accueille les membres et invités », explique-t-il. « Il est très actif sur les lieux. Pour décrire la situation, ce type, qui flâne sur la propriété, est comme le maire d'une ville Mar-a-Lago. Il est toujours présent. Il adore y être et il adore les gens qu'il y voit. Il en profite. C'est sa maison ».