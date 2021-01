«Plus rien à faire»: cette vidéo de Melania Trump fait le tour de la Toile (vidéo)

Depuis le début du mandat de Donald Trump, qui n’est plus président des États-Unis depuis hier (mercredi), les rumeurs vont bon train quant à l’entente au sein du couple qu’il forme avec sa femme Melania. Souvent, on a vu cette dernière se montrer distante par rapport à son mari, refusant de lui prendre la main en public et le repoussant par exemple. Des images à chaque fois largement diffusées et commentées sur les réseaux sociaux, où la rumeur d’un divorce entre le désormais ancien président des USA et sa femme.

Des potins qui ne sont pas près de s’arrêter, au vu des dernières images de Melania Trump qui circulent en ce moment sur Twitter. On y voit l’épouse de Donald Trump à la sortie de l’avion présidentiel Air Force One, après l’atterrissage de ce dernier sur le tarmac de Palm Beach en Floride, là où le couple possède une villa de luxe. Après avoir descendu les marches de l’avion, Donald Trump s’est arrêté un instant pour saluer la presse, mais son épouse, elle, a continué son chemin sans prêter attention aux journalistes présents.

Une scène qui a beaucoup amusé les internautes, qui y ont vu un ras-le-bol de la part de l’ex-Première dame. « Ce moment ‘Rien à foutre’ restera dans l’histoire », a commenté un utilisateur de Twitter, qui ne se lasse pas de regarder la vidéo. « Melania a décidé de ne pas faire semblant une minute de plus », a renchéri un autre.