Vidéo d’adieu de Melania Trump: «bon débarras» répondent les internautes (vidéo)

Demain, elle aura officiellement perdu son titre de Première Dame. Alors, pour s’éclipser comme il se doit, Melania Trump a voulu partir l’esprit tranquille en s’adressant directement aux Américains, fait rare au cours du mandat de Donald Trump. Dans la vidéo d’adieu, elle explique qu’avoir été Première Dame a représenté pour elle le plus « grand honneur de sa vie » et a fait des allusions claires au climat de tension qui s’est emparé du pays ces dernières semaines. Mais du côté des Américains, nombreux sont ceux à ne justement pas avoir oublié ces tensions, suscitées selon la majorité du public par nul autre que Donald Trump lui-même. Un apaisement trop tardif Dans son discours, Melania Trump joue l’apaisement : « Soyez passionnés dans tout ce que vous faites. Mais rappelez-vous toujours que la violence n’est jamais la solution, et ne sera jamais justifiée ». Une précision qui arrive seulement quelques jours après l’invasion du Capitole par des pro-Trump. Consciente du clivage que suscite son mari, elle ne fait vraiment référence à lui qu’une seule fois en six minutes et celui-ci est le reste du temps à la marge. « Alors que Donald et moi terminons notre séjour à la Maison Blanche, je pense à toutes les personnes que j’ai gardées dans mon cœur et à leurs histoires incroyables d'amour, de patriotisme et de détermination », dit-elle.

Malgré toutes ces précautions et le ton relativement apaisant de Melania Trump, le souvenir du Capitole, et plus largement du mandat du président sortant, est encore trop vif pour que les réactions soient clémentes. C’est ainsi que Twitter s’est vu constellé de ripostes hostiles, comme a pu le constater le Huffington Post.

Beaucoup d’entre elles reprochent notamment à Melania Trump de ne pas vouloir clôturer son passage à la Maison-Blanche en rencontrant Jill Biden, qui deviendra Première Dame demain. « Elle a le temps pour enregistrer une vidéo mais pas pour prendre le thé avec Madame Biden ? », interroge l’ancien conseiller d'Obama en matière de sécurité nucléaire, Jon Wolfsthal. « La gentillesse, le courage, la bonté et la grâce ne collent pas avec ce que vous dites. Ni la classe d’ailleurs. En n'accueillant pas la nouvelle Première Dame, vous n'en avez montré rien de cela et c'est ainsi que l'histoire se souviendra de vous », écrit une internaute.