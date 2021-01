Des historiens s’inquiètent de la volonté de Trump de laisser un «trou béant» dans les archives

Le mépris de Donald Trump pour les documents officiels ne daterait pas d’hier. Dès le début de son mandat, le personnel de la Maison-Blanche l’aurait vu déchirant et jetant des documents. « Mon directeur est venu vers moi et m'a dit: "Vous devez les recoller" », explique Solomon Lartey, un ancien employé des archives de la résidence officielle du président. Les papiers en question ont donc été reconstitués au scotch. « Ils ont dit à [Trump] d'arrêter de le faire. Il ne voulait pas s'arrêter », ajoute-il. De 2016 à mi-2018, au moins dix documents ont dû subir le même sort.

« Non seulement la tenue de registres n'a pas été une priorVenue en jet privé à Washington, une émeutière du Capitole demande la grâce de Donald Trump (vidéo)ité, mais nous avons de nombreux exemples qui montrent que certains documents ont été dissimulés ou détruits », se désole Richard Immerman de la « Society for Historians of American Foreign Relations ». « Les historiens souffriront probablement de bien plus de trous que la norme », ajoute-t-il.