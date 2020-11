Les rumeurs s’amplifient: Melania Trump réellement prête à divorcer?

Depuis qu’il est à la Maison Blanche, le couple formé par Melania et Donald Trump intrigue. Peu démonstratifs l’un envers l’autre, semblant vivre l’un à côté de l’autre plutôt qu’ensemble, ils attisent le mystère. Et que dire des gestes d’affection publics ratés, comme quand l’ex-mannequin refuse de prendre la main du Président. Si les rumeurs couraient déjà un petit temps, celles-ci enflent depuis la défaite de Donald Trump lors de la présidentielle américaine face à Joe Biden, rapporte RTL.

Après quinze ans de vie commune, Melania aurait bien l’intention de quitter son mari et de demander le divorce. Elle attendrait le mois de janvier et la fin officielle du mandat de Donald Trump. D’après une ancienne assistante de la First Lady, celle-ci « décompte chaque minute » et souhaite demander officiellement le divorce après l’investiture du prochain Président des États-Unis, rapporte The Sun.

Alors, simple rumeur ou vérité ? On le saura à la fin du mois de janvier prochain.