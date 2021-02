Des chiens bleus en Russie? «Il faut trouver pourquoi» (photos)

Cette étrange scène a lieu à Dzerzhinsk, près de Nijni Novgorod, à l’est de Moscou. Sortis de nulle part, des chiens teintés de bleu ont commencé à se balader dans la petite ville russe, ce qui n’a pas manqué d’alimenter les discussions. Pourquoi ont-ils cette couleur ? C’est la grande question. Les autorités locales ont été mises sur le coup et prévoient de capturer les canidés pour tirer l’affaire au clair. Mais les habitants ont déjà leur petite idée.

Sur le banc des accusés : le sulfate de cuivre

D’après les témoignages recueillis par la presse russe, une usine de plexiglas serait en cause. Celle-ci aurait rejeté illégalement des quantités importantes de déchets chimiques dans la nature. Alors quand ces chiens bleus sont apparus, le lien a tout de suite été fait entre cette entreprise et cette couleur.

Ces soupçons sont d’autant plus importants qu’un composé chimique est capable d’un tel phénomène : le sulfate de cuivre. A l’état sec, ce dernier est blanc, mais avec de l’eau, il devient bleu du fait de la formation de pentahydrate. Ces chiens « ont dû trouver cette substance et se rouler dedans », supposent les autorités. Ces dernières restent cela dit prudente et ne veulent pas tirer de conclusion hâtive. « Nous devons vérifier leur état de santé et découvrir exactement d’où vient leur couleur bleue. Il faut savoir pourquoi », déclare un porte-parole.