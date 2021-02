Freddy, le plus grand chien du monde, est décédé (vidéo)

C’était un colosse tellement grand qu’il est devenu une célébrité à travers le monde. Mais la semaine dernière, Freddy, un dogue allemand (une race également appelée grand danois), est décédé, comme le relaye la presse britannique. Il avait 8 ans et demi, autrement dit un âge normal pour ce type de chien en fin de vie. Sa propriétaire est aujourd’hui dévastée et Freddy a même reçu un hommage de l’organisation du livre Guinness des records, qui l’avait inscrit dans ses pages. "Je ne peux pas m'empêcher de pleurer", confie sa propriétaire Car Freddy était en effet le plus grand chien au monde vivant et connu. Un jour, un vétérinaire et le rédacteur en chef du livre Guinness avaient fait le déplacement dans la petite ville de Leigh-on-Sea, à l’embouchure de la Tamise, pour mesurer la taille de ce géant. Résultat : 103,5 cm, et même 226 cm lorsqu’il était debout sur ses pattes arrière. Un taille paradoxale quand on sait qu’il était le plus petit de sa portée à la naissance.

Mais au fond, tout ça, ce n’était qu’un bonus pour Claire Stoneman, qui hébergeait le chien chez elle. « Il n'était pas seulement le plus grand chien, mais aussi celui qui avait le plus d'amour et le plus grand cœur. C'était un bougre complètement trempé qui a été nourri à la main. Il était ma vie. Ma raison. Ma joie. Mon agacement. Mon bonheur et ma tristesse ultime. Il était mon cœur danois. Mon unique sur un million et aimé par le monde entier. Je ne peux pas m'empêcher de pleurer », confie-elle.

« Freddy était un si gentil géant, et c'était toujours un plaisir de le voir bondir vers vous » se souvient le rédacteur en chef du livre Guinness. « Mesurer cette montagne de chien était un défi inoubliable, bien que difficile - et je chérirai toujours les quelques occasions où j'ai pu partager un canapé avec lui - il y avait juste assez de place pour nous deux ! ».