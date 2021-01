Il dépense 340€ pour découvrir que son chien boîte… pour l’imiter (vidéo)

Le proverbe dit que le chien est le meilleur ami de l’homme, et cet exemple ne fait pas exception à la règle. Récemment, un Londonien du nom de Russell Jones, la quarantaine, a dû être plâtré à la jambe droite. Peu après, un phénomène étrange s’est manifesté. Alors qu’il se déplace en béquilles, il a remarqué que son chien, Billy, commençait à boiter et à soulever la patte avant gauche en permanence. Inquiet, tout comme sa femme Michelle, il fera tout pour venir en aide à son fidèle compagnon. Mais il ne tardera pas à avoir une bonne surprise.

Un résultat « improbable »

Lors d’une interview à l’émission télévisée This Morning, Russell Jones raconte : « au début, Michelle a pensé qu’il me copiait en quelque sorte, mais ensuite on a craint qu’il ait quelque chose de sérieux au pied ». Pour ne pas prendre de risque, le couple décide de mettre les grands moyens. Ils enchaînent alors les consultations chez le vétérinaire et les radiographies et dépensent près de 300 livres sterling (soit environ 340€).

Après cette batterie de tests médicaux, le résultat tombe : le chien n’a rien ! De plus, un détail révélateur n’a pas échappé aux professionnels de santé : « le vétérinaire a remarqué que Billy ne boitait plus lorsqu’il était loin de moi », explique Russell Jones. « C’était improbable », s’étonne-t-il. Pour le vétérinaire, si Billy a fait semblant de boiter, c’est donc clairement pour témoigner de son soutien à son maître pendant cette période difficile. Un témoignage d’affection qui fait aujourd’hui bien rire Russell Jones, touché par la sympathie de son chien envers lui.