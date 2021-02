Pomme et Benjamin Biolay sacrés aux « Victoires de la musique »

« Ça n’a pas été une année très victorieuse pour la musique », a lâché Biolay au moment de recevoir son premier trophée de la soirée, celui d’artiste masculin. Et de tacler le « silence assourdissant des pouvoirs publics » face à la situation de la filière musicale, en général, et de la scène, en particulier, fragilisées par la crise sanitaire. « Et maintenant, la bamboche ! », a-t-il crié de joie en prenant le deuxième prix, le plus prestigieux, celui du meilleur album, au titre prémonitoire « Grand Prix ». À 48 ans, il a désormais obtenu six Victoires.

L’autre Victoire très attendue, celle d’artiste féminine, a fini dans les mains de Pomme, qui avait fort à faire face à Aya Nakamura, artiste française la plus écoutée au monde.