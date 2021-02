«Manipulée et harcelée», Pomme décrit un «système d'oppression dangereux» au sein de l’industrie musicale

Comment le milieu de la musique a pu être témoin d’autant de violences sexistes et sexuelles tout en les taisant ? C’est la question qui se pose au vu du succès récent de l’hashtag #MusicToo qui dénonce ces méfaits. Ce jeudi, à la veille des Victoires de la musique, la chanteuse Pomme, Claire Pommet de son vrai nom, donne plus d’indications à ce sujet en racontant sa propre expérience dans une lettre publiée sur le blog de Mediapart.

« De mes 15 à mes 17 ans, j'ai été manipulée, harcelée moralement et sexuellement, sans en avoir conscience à cette époque évidemment », confie-t-elle. « J'ai été l'objet de quelqu'un, façonnée selon ses fantasmes et déviances psychologiques. Je ne choisissais rien de ma vie (comportements, fréquentations), ni de mon apparence (vêtements, maquillage, épilation), ni de la direction artistique de mon propre projet musical naissant à l'époque. J'ai été manipulée jusqu'à en perdre totalement confiance en moi, confiance si fébrile à cet âge-là ». Qui est coupable de ces actes ? Elle ne le dit pas, mais précise qu’il avait alors la trentaine, soit le double de son âge à elle.

« C'est assez ! Parlons-nous »

Mais la chanteuse sait ne pas être « un cas isolé ». C’est pour cela qu’elle dit vouloir soutenir les victimes dont la voix n’est pas entendue, « devant l'ampleur des violences quotidiennes perpétrées dans nos professions ». « Il y a un grand nombre d'hommes qui évoluent dans cette industrie en étant des harceleurs, des agresseurs, des violeurs. Un nombre que personne ne peut imaginer (...) Parfois, je suis dans les mêmes loges, dans les mêmes salles, sur les mêmes scènes qu'eux. Ils sont libres. Ils sont exempts de la justice ».

« Je ne suis pas la seule, je ne suis pas une exception et je ne suis pas à plaindre. Je n'ai pas l'intention de me faire plus petite. Je n'ai pas l'intention de la fermer (...) Ça suffit. C'est assez. Parlons-nous. Avec douceur ou avec hargne. Pour que la vérité et la justice se fassent entendre », conclut-elle.