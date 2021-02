Saint-Valentin contaminé par la COVID!

Allez-vous fêter la Saint-Valentin malgré la pandémie ? Allez-vous célébrer celui.elle que vous désirez, aimez, chérissez même si le monde entier tourne au ralenti ? Selon une enquête menée par le pôle « Genre sexualités et santé sexuelle » de l’Ifop pour les loveshops Passage du Désir.fr (1), l’événement n’a pas la cote cette année. Il devrait atteindre un niveau historiquement bas puisqu’à peine 49 % des couples ont l’intention de fêter leur amour alors que l’année dernière, ils étaient 60 %.

Snobée par les classes supérieures Et ce sont les couples aisés qui boudent tout particulièrement la fête puisque les cadres et professions intellectuelles supérieures sont seulement 37 % à déclarer vouloir célébrer l’amour en ce jour, soit une diminution de 23 points par rapport à 2014. Déjà ces couples critiquaient la fête, la jugeaient commerciale, artificielle, ringarde, mièvre, cucul, popu et tellement conformiste. Mais cette année, leur « mépris » est facilité, porté par la fermeture des bars, restos et théâtres où certains acceptaient de sacrifier au rituel. On note au passage que si cette fête est devenue commerciale au XIXe – on s’offrait alors de jolies cartes – elle est très ancienne. En 494, le pape Gélase Ier propose déjà aux pieux.ses fiancé.e.s et amoureux.ses de célébrer le 14 février le grand Saint-Valentin ; le chef de l’église veut alors concurrencer une fête païenne du même esprit. L’événement religieux évoluera au fil des siècles, devenant laïque au XXe.

Célébrée par les milieux populaires Mais revenons à ce troisième millénaire et à la Saint-Valentin de cette maudite pandémie. Si les milieux privilégiés la snobent, les couples de milieux plus populaires ne rechignent pas aux plaisirs de fêter l’amour car ils sont 48 % à déclarer avoir l’intention d’honorer ce rituel et même 58 % dans le monde rural.