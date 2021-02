«Traumatisée», Caroline Margeridon revient sur le cambriolage dont elle a été victime (vidéo)

Suivie par plus de 93.000 personnes sur Instagram, Caroline Margeridon a reçu des milliers de messages lorsque les médias ont annoncé qu’elle avait été victime d’un cambriolage. C’est donc pour remercier ses abonnés, et leur donner de ses nouvelles, que l’acheteuse de « Affaire conclue » a publié une petite vidéo sur Instagram.

Aux côtés de sa fille Victoire et avec son chien sur les genoux, elle a d’abord gratifié ses fans de « 1000 mercis », avant d’expliquer que ce cambriolage a été « quelque chose de très choquant, de traumatisant ». Mais Caroline Margeridon semble avoir déjà dépassé le choc, et compte bien continuer à avancer : « On a un dicton chez les Margeridon, ‘ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort’ ».

« Le matériel, c’est important, c’est 40 ans de vie, mais la santé est beaucoup plus importante », a encore déclaré la collectionneuse, à qui on a tout de même volé près de 500.000 euros au total, « mais la vie continue ».