Impitoyables études de médecine

L’un tente sa chance pour la troisième fois tandis que l’autre vient droit du lycée. Antoine et Benjamin veulent devenir médecins et cette première année sélective est impitoyable pour la suite de leurs études. Devenus complices, ils se viennent mutuellement en aide. Au départ, tout les sépare car le premier – issu d’un milieu modeste – veut ne rien laisser au hasard compte tenu de l’expérience qu’il a déjà vécue, alors que le second – fils de chirurgien – prend les choses plus à la légère. Le problème, c’est que Benjamin est manifestement doué alors qu’Antoine doit « ramer »…...