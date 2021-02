Des patineurs pris au piège dans un canal gelé à Amsterdam (vidéo)

Ce n’est pas nouveau, les Néerlandais se font toujours une joie de sortir leurs patins à glace dès que le temps le permet, pour glisser sur les canaux gelés. Et avec la vague de froid qui a touché le pays les dernières semaines, nos voisins s’en sont donnés à cœur joie.

Cependant, les températures remontent et à certains endroits, la glace n’est plus qu’une fine couche. Comme à Amsterdam, où un groupe de patineurs s’est retrouvé dans l’eau gelée alors qu’ils glissaient sur les canaux de la ville. La glace a en effet cédé sous leurs pieds, les piégeant au milieu du canal, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous, diffusée par RTL Info.

Coincés dans l’eau glaciale, les malheureux patineurs ont été rapidement secourus par d’autres habitants, équipés de cordes pour les sortir de là. Plus de peur que de mal finalement pour ces Néerlandais, qui ont pris un gros coup de froid. Pour la sécurité de tous, les autorités amstellodamoises ont demandé aux citoyens de ne plus se rendre sur les canaux gelés.